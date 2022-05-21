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أمير عزمي عن انتقال بن شرقي للأهلي: الزمالك مش هايقف على حد وميسي مشي من برشلونة

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القاهرة - سامية سيد - أكد أمير عزمي مجاهد، نجم نادي الزمالك السابق، صعوبة مهمة الفارس الأبيض هذا الموسم، مشيرا إلى أن وقف القيد تسبب فى المستوى الذى ظهر به الفريق مؤخرا.

 

 

وقال أمير عزمي مجاهد، خلال حلوله ضيفاً على الإعلامية مها السنباطي فى برنامج "برة الملعب" على راديو أون سبورت إف أم، إن وقف القيد تسبب فى مشكلة كبيرة لنادى الزمالك، وهناك بعض اللاعبين مستمرون فى الفريق بسبب هذا الأمر فقط، موضحا أن الفريق لا يملك البدلاء أو اللاعبين القادرين على تعويض اللاعبين الأساسيين، وطلب من الجمهور مساندة الفريق في هذا الموسم الصعب من وجهة نظره.

 

وعلق أمير عزمي مجاهد على الأنباء التي ترددت الأيام الأخيرة، والخاصة بانتقال النجم المغربي أشرف بن شرقي للنادي الأهلي قائلا، "اللي عايز يقعد يقعد واللى عايز يمشي يمشي، نادى الزمالك مش هايقف على حد، ده ميسى نفسه مشى من برشلونة".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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