شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الدولى يوسف شحاتة يوقع لسلة الاتحاد السكندرى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع اللاعب الدولى يوسف شحاتة لاعب نادى سبورتنج ومنتخب مصر فى صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

ويُجيد "شحاتة" صاحب الجنسية المصرية والأمريكية اللعب بمركز صانع الألعاب والجناح 1 و2، وجاء التعاقد مع اللاعب الدولى حرصاً من مجلس إدارة النادى على تدعيم الفريق بعناصر مميزة.

ووقع شحاتة على تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التى عقدتها لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية حازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة مع اللاعب وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل التعاقد والذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2024-2025.