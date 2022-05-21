شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخطف تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نادى سموحة تعادلا قاتلا أمام إيسترن كومبانى بهدفين لمثلهما، فى المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول في الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع، وأضاف أحمد سيد متعب الهدف الثانى لإيسترن كومبانى فى الدقيقة 47 بعدما استغل عرضية مميزة من عماد ميهوب ليسكنها شباك الهانى سليمان، وقلص مروان حمدى النتيجة في الدقيقة 65 بعدما سجل هدفا برأسه من عرضية متقنة على حدود منطقة الجزاء، وخطف أليا سيلا هدف التعادل لسموحة 97 من رأسية رائعة.

واحتسب الحكم مصطفى شهدى ركلة جزاء لصالح سموحة بعد سقوط عبد الكبير الوادى داخل منطقة الجزاء بعد تدخل صابر الشيمى في الدقيقة 54، لكن تقنية الفيديو أعادت الحكم للقطة وبعد مراجعتها قام بإلغاء ركلة الجزاء.

بهذه النتيجة رفع سموحة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، جمعها من 20 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 29 هدفا واستقبلوا 24 هدفا، فيما رفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأخير، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 6، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 14 هدفا، واستقبلت شباكه 33 هدفا.

بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - صابر الشيمي

خط الوسط: محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم: عماد ميهوب - أحمد قفة

البدلاء:

أحمد بوسكا- أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- فراس بن عيفية - محمد خليفة -أحمد ثابت داهش -أحمد تمساح- يوسف رمضان.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورجب نبيل وأحمد حكم وشريف رضا

الوسط: أحمد حمص، حمدى علاء، أحمد بيكهام، عبد الكبير الوادى

الهجوم: صديق اوجولا، مروان حمدى