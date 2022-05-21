شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة البنك الأهلي فى الرابعة عصر غد الأحد على ملعبه، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بجلسة تحفيزية عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين لمطالبتهم بضرورة القتال فى الملعب وعدم التساهل طوال المباراة لضمان لحصد الفوز الثالث على التوالي ومن ثم الصعود بجدول ترتيب المسابقة.

كما شدد الجهاز الفني خلال إجتماعه مع اللاعبين على أهمية إسعاد الجماهير التى تقوم بصفة مستمرة بدعم ومساندة الفريق الذى لا يقل بدون شك عن فرق المقدمة.

المران تخلله مجموعة من الجمل الفنية والخططية فضلًا عن تكليف مجموعة من اللاعبين بعدة تعليمات لتنفيذها فى مواجهة الغد والتى ستسهم بشكل كبير فى الحد من خطورة المنافس، بجانب استغلال نقاط الضعف لديه فى حصد الانتصار.

وأقيمت فى نهاية المران تقسيمة بين اللاعبين حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل على إيقافها أكثر من مرة لإصلاح الأخطاء ومنحهم التعليمات الفنية سواء على صعيد التحرك أو التمركز.

وعلى هامش المران عقد حمزة الجمل المدير الفني اجتماعًا مع عبد الرحمن مجدي جناح وصانع ألعاب الفريق فى إطار سلسلة الجلسات المستمرة التى يعقدها الجهاز الفني ككل مع لاعبيه سعيًا لتحفيزهم بإستمرار وهو ما سيؤدي لإستعادة مستواهم المعتاد وسيكون له مردود إيجابي على نتائج الفريق.