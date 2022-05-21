أول رد رسمي من الأهلي عن التوقيع مع بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

نفى أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة التعاقد مع الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك، لضمه إلى صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وقال توفيق في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، اليوم السبت، إن انضمام بنشرقي للنادي للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع.

وأكد مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن بنشرقي إضافة لأي فريق، لكن التفاوض بشأن ضم لاعبين جدد والتعاقد معهم سابق لأوانه.

وشدد أمير توفيق في نهاية تصريحاته، أن التركيز حاليًا مساندة فريق الكرة واللاعبين والجهاز الفني قبل نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الوداد البيضاوي المغربي.

وانتشرت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن اقتراب الأهلي من ضم بنشرقي في ظل انتهاء عقد الدولي المغربي مع الزمالك في الموسم الجاري وعدم توصله لاتفاق على التجديد.