"قررت البقاء في باريس".. تفاصيل رسالة مبابي إلى رئيس ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أرسل الفرنسي كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان رسالة خاصة إلى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بعدما قرر اللاعب عدم الرحيل لصفوف الملكي.

وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية على أن مبابي قرر البقاء في باريس سان جيرمان وإغلاق ملف الرحيل إلى ريال مدريد، حيث من المتوقع أن يجدد اللاعب عقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وانفرد البرنامج التليفزيوني الإسباني الشهير "El Chiringuito" بنص الرسالة التي أرسلها إلى فلورنتينو بيريز عبر تطبيق "واتس آب".

وقال مبابي في رسالته لرئيس ريال مدريد: "أبلغكم أنني قررت البقاء في باريس سان جيرمان، أريد أن أشكرك على إعطائي فرصة اللعب في ريال مدريد، النادي الذي كنت معجبًا به منذ أن كنت طفلاً، وأتمنى أن تتفهّم قراري".

ومن المتوقع أن يعلن مبابي قراره بالبقاء في صفوف باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، بعد مباراة ميتز في ختام مسابقة الدوري الفرنسي.