فوزي لقجع: الجميع يعرف موقفي مع مصر.. وكرمت الخطيب النهائي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

علق فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، على استضافة المغرب لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس.

وقال لقجع في تصريحات لموقع "البطولة" المغربي:"ملعب محمد الخامس فاز بتنظيم النهائي ديمقراطيا وباحترام لوائح الاتحاد الأفريقي".

وأكمل رئيس الاتحاد المغربي:"ذهبت مرات عديدة لمصر، وفي كل مرة أذهب فيها أشعر أنني في بلدي الثاني، والعلاقات بين الاتحاد المغربي والاتحاد المصري جيدة ووطيدة".

وأردف:"قمت بزيارة لمصر مؤخرا، وشاركنا الإخوان المصريين فرحة تدشين مقر الاتحاد الجديد، والكل يتذكر في مصر موقف الاتحاد المغربي في الاجتماع التنفيذي في أكرا غانا، عندما أعطى الاتحاد الأفريقي شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا لمصر، والكل يتذكر المواقف الأخوية للاتحاد المغربي تجاه الاتحاد المصري".

وشدد:"حين قدمنا ملف الترشيح في السنة الماضية، لم نبكِ ولم نشتكِ، واستقبلنا إخواننا الأهلي واحتفلنا معهم، ومحمود الخطيب أعطيته مكاني في منصة التتويج".

واختتم:"سنستقبل الأخوة المصريين أحسن استقبال وسنقوم بكافة التحضيرات وكافة الإجراءات حتى يخرج اليوم بشكل جيد".

ويلعب الأهلي مع الوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مركب محمد الخامس في المغرب يوم 30 من الشهر الجاري.