اكتساح مصري مغربي للسوبر الإفريقي.. والأهلي مرشح للثالثة تواليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

توج نهضة بركان المغربي، بلقب الكونفدرالية الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، على حساب أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

وفاز نهضة بركان على أورلاندو بايرتس بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء اللقاء والوقتين الإضافيين بهدف لكل فريق، على أرضية ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في مدينة أويو النيجيرية.



ومن المعروف أن بطل الكونفدرالية، يواجة بطل دوري الأبطال على لقب كأس السوبر الإفريقي.ويدخل الأهلي مواجهة صعبة أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وإذا توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، سوف يخوض السوبر أمام نهضة بركان للمرة الثانية خلال ثلاث نسخ؛ لمحاولة الفوز باللقب السوبر التاسع تاريخيا والثالث تواليا.

وبهذا نرى سيطرة مصرية مغربية كبير على لقب السوبر الإفريقي، حيث إنه في آخر ثلاث نسخ متتالية نجد أن طرفي السوبر من مصر والمغرب.

والتقى نهضة بركان الموسم قبل الماضي بالأهلي في كأس السوبر، في اللقاء الذي أقيم باستاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتصر المارد الأحمر حين ذاك على نهضة بركان بهدفين مقابل لا شىء، سجلهم محمد شريف، وصلاح محسن، ليتوج الأهلي باللقب السوبر السابع له.

وتوج المارد الأحمر الموسم الماضي بلقب السوبر على حساب الرجاء المغربي أيضا بفوزه بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت مباراة ماراثونية، بعد أن أحرز الرجاء الهدف الأول عن طريق ياسر إبراهيم بالخطأ في مرماه، وجاء هدف تعادل الأهلي في الوقت القاتل من المباراة عن طريق طاهر محمد طاهر في الدقيقة 90.

ليحرز الأهلي حين ذاك اللقب السوبر الثامن في تاريخه والثاني على التوالي.