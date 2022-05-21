سموحة يخطف تعادلاً قاتلاً +90 أمام إيسترن.. والطلائع يقهر المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

خطف فريق سموحة تعادلًا قاتلًا أمام إيسترن كومباني بنتيجة 2-2 ، مساء اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت مباراة إيسترن كومباني ضد سموحة على استاد بتروسبورت في الجولة العشرين من الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وبهذه النتيجة، يرفع سموحة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما يظل إيسترن كومباني في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 12 نقطة.

وفي نفس الجولة، حقق طلائع الجيش الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري.

وبهذه النتيجة، يصل الطلائع إلى النقطة 29 في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما يظل المقاولون العرب في الرابع عشر برصيد 18 نقطة.

تفاصيل المباراتين..

إيسترن كومباني وسموحة

سجل إيسترن كومباني الهدف الأول أمام سموحة عن طريق محمد صالح من ضربة جزاء في الدقيقة 11.

واستمرت خطورة إيسترن، ففي الدقيقة 23 كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية رائعة ولكن اصطدمت الكرة في دفاع سموحة ونجح الهاني سليمان في السيطرة عليها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم إيسترن كومباني على سموحة بنتيجة 1-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أحرز إيسترن الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق أحمد متعب.

وفي الدقيقة 55 تم احتساب ركلة جزاء لسموحة بعد عرقلة لاعبه عبد الكبير الوادي داخل منطقة الجزاء قبل أن تتدخل تقنية الفيديو وتلغي قرار حكم الساحة.

وسجل سموحة هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق مروان حمدي، لتصبح النتيجة 2-1.

وقبل نهاية المباراة استطاع سموحة تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 97 عن طريق أليا سيلا، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

طلائع الجيش والمقاولون العرب

جاءت بداية المباراة هادئة على مدار أول 15 دقيقة بين الفريقين وظل التعادل السلبي مُسيطر على نتيجة اللقاء حتى نهاية الشوط الأول بين الطلائع والمقاولون.

وكاد طلائع الجيش أن يسجل هدف التقدم في المباراة بالدقيقة 60 بعد تسديدة لأحد لاعبيه من على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس المقاولون محمود أبو السعود.

وسجل الطلائع أولى الأهداف في المباراة عن طريق النيجيري فيكتوري بنينيانجبا في الدقيقة 71، ليتقدم بنتيجة 1-0.

وحافظ طلائع الجيش على تقدمه بهدف دون رد حتى نهاية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط غالية على حساب المقاولون العرب.