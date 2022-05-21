كرة سلة.. الاتحاد السكندري يضم يوسف شحاته لاعب سبورتنج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تعاقد الاتحاد السكندري مع صانع ألعاب منتخب مصر ونادي سبورتنج لمدة 3 مواسم.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية عن التعاقد مع يوسف شحاته الذي يشغل مركز صانع الألعاب لمدة 3 مواسم بداية من الموسم القادم.

ويشغل يوسف شحاته لاعب نادي سبورتنج والمنضم حديثا الى الاتحاد السكندري مركز 1و2.

ووقع يوسف شحاته تعاقد مع الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم، بحيث ينتهي تعاقده بنهاية موسم 2024-2025.

وكان الاتحاد السكندري أقال مدربه أحمد مرعي بعد خسارة الفريق لدوري سوبر السلة أمام الأهلي.

ويدرس الاتحاد السكندري العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.