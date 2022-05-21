تشافي: وضع برشلونة كان من الممكن أن يصبح أسوأ

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أشاد تشافي هرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني بفريقه بعد إنقاذ الموسم، الذي "كان من الممكن أن يصبح أسوأ".

لكن تشافي دعا إلى ضرورة تعزيز صفوف فريقه في ظل الرحيل الوشيك للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي قد يخوض أخر مباراة له مع الفريق غدا الأحد عبر المواجهة أمام فياريال.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر الماضي خلفا للمدرب الهولندي رونالد كومان، حيث كان الفريق يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني.

لكن تشافي نجح في تصحيح مسار النادي الكتالوني وصعد به للمركز الثاني بفارق 13 نقطة خلف البطل ريال مدريد مع تبقي جولة واحدة على نهاية الموسم.

وقال تشافي في تصريحات صحفية اليوم السبت خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فياريال " لقد أنقذنا الوضع الذي كان من الممكن أن يصبح أسوأ".

وأضاف "لقد تقدمنا من الأدنى إلى الأعلى، لقد نافسنا لكننا لم نحصل على أي مكافأة، علينا الفوز بالألقاب".

وأوضح تشافي "لا أعطي لنفسي درجة لأنه بصرف النظر عما سيقال سيتم انتقاده، علينا أن نتطور كثيرا ، أنا أطالب أولا بالمزيد من نفسي، من الآن فصاعدا نتطلع إلى التطور بشكل أكبر".

وختم تشافي بالقول "علينا أن نتطور بكل السبل، نفسيا وجسديا ، وهو الجانب الذي طورناه بالفعل ، ونعزز صفوفنا بحيث يتواجد لاعبان اثنان في كل مركز ، وكذلك التطوير من الناحية الفنية حتى يتفهم الجميع أفكارنا".

ويستعد ديمبلي لتوديع برشلونة وسط أنباء عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي بضمه.

وأعرب خوان لابورتا رئيس برشلونة عن أمله في بقاء ديمبلي الفائز مع منتخب فرنسا بلقب كأس العالم، وأشاد أيضا تشافي باللاعب الذي صنع 11 هدفا في 2022، ليتفوق على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في التمريرات الحاسمة.

وقال تشافي "قد تكون أخر مباراة له، عليك أن تتحلى بالتفاؤل، لقد قدم مباريات رائعة، كان الفريق يتأثر بغيابه".