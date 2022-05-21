الامارات | "نقطة الوصل" تحيل أوراق الهبوط للعروبة إلى الجولة الأخيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن "نقطة الوصل" تحيل أوراق الهبوط للعروبة إلى الجولة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبقى العروبة على آماله قائمة في البقاء بدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، على الرغم من تعادله الإيجابي أمام ضيفه الوصل بهدف لكل منهما. وتقدم العروبة عن طريق محمد خلفان"33"، وتعادل للإمبراطور جسلبيرتو أوليفيرا "51". وبات العروبة مطالبا بالفوز على الظفرة في المواجهة التي ستجمعهما يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأخيرة من الدوري والتي ستقام على ملعب الظفرة. ويتقدم الظفرة على العروبة بفارق ثلاثة نقاط بعدما فاز الأول على النصر اليوم 2/1.

وتنص لوائح رابطة دوري المحترفين على الأخذ بنتائج المواجهات المباشرة لتحديد الفريق الهابط أو بطل المسابقة. وانتهى لقاء الدور الأول بين العروبة والظفرة بالتعادل الإيجابي 1/1، ما يعني أن الفريق الذي سيرافق الامارات إلى دوري الهواة سيتحدد في الجولة الأخيرة.

وفشل العروبة في الخروج بالنتيجة التي كان ينتظرها في مباراة الوصل على الرغم من الأفضلية التي كان عليها في معظم أوقات المباراة. وظهرت الدوافع لدى لاعبي العروبة في بداية المباراة لإحراز هدف التقدم وسنحت لهم فرصة أولى عن طريق محمد خلفان بانفراد بالمرمى وأنقذها الحارس حميد عبد الله. وجاءت الفرصة على طبق من ذهب لأصحاب الأرض الذين تحصلوا على ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة انبرى لها جيانلوكا مونيز ووضعها خارج المرمى.

ولكن فريق العروبة استمر على حماسه وتعددت محاولاته للتسجيل حتى نجح سعيد عبيد من القيام بعمل مميز من جهة اليمين ووزع كرة أرضية إلى محمد خلفان لم يجد أدني صعوبة في التسجيل منها. ولكن أداء الوصل تحسن مع بداية الشوط الثاني وشكلت هجماته المرتدة خطورة واضحة على مرمى الحارس أحمد الحوسني والذي أنقذ مرماه من عدة فرص مُحققة الا أنه فشل في التعامل مع تسديدة جسلبيرتو أوليفيرا، بعد تمريرة مثالية لعبها له عبد الله صالح وسدد أرضية على يسار الحارس.

وحاول العروبة الضغط على الوصل للعودة للتقدم لكن الفريق واضح عليه الإرهاق والتعب بعد المجهود الكبير الذي قام به لاعبيه في الشوط الأول لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news