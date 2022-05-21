الامارات | "الملك" يودع "الصقور" بهدفي كايو وشوكوروف

شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك" يودع "الصقور" بهدفي كايو وشوكوروف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول الشارقة تأخره أمام فريق الإمارات بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على استاد نادي الشارقة ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم. وستكون هذه آخر مباراة تجمع الفريقين في المحترفين بعد هبوط "الصقور" رسميا إلى الدرجة الأولى.

ورفع الشارقة رصيده إلى 54 نقطة، محافظا على مركزه الثاني في ترتيب المسابقة. ويعد هذا الفوز رقم 17 للفريق في الدوري في حين بقى فريق الإمارات عند 10 نقاط فقط في المركز الأخير.

فاجأ فريق الإمارات الشارقة بتسجيل هدف السبق عن طريق البرازيلي ليثيري سيلفا " 12", مستغلا غياب التغطية الدفاعية للشارقة.

ونجح الشارقة قبل نهاية الشوط الأول في تعديل النتيجة بهدف سجله البرازيلي كايو "41"، قبل أن يضيف الأوزبكي شوكوروف الهدف الثاني "44". وحافظ الشارقة بهذا الفوز على نتائجه الإيجابية المميزة مع مدربه الروماني كوزمين الذي أحدث تحولا إيجابيا كبيرا في مسيرة الفريق عقب توليه تدريبه خلفا للمدرب السابق عبد العزيز العنبري.

وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى كانت من نصيب لاعب الإمارات عبدالله موسى "50" والثانية من نصيب لاعب الشارقة شاهين عبد الرحمن "75".

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