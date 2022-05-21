الامارات | رئيس البايرن يشكو من القوة المالية الكبيرة لأندية الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البايرن يشكو من القوة المالية الكبيرة لأندية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أوليفر كان رئيس بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مجددا إن الأندية الإنجليزية التي تلعب في الدوري الممتاز تواصل الاحتفاظ بأفضلية مالية ضخمة أمام أبطال الدوري الألماني (بوندسليغا). وقال في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية إن الفوائد كبيرة، مضيفا:" بالفوائد أعني الجمع بين أموال المستثمر وأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف الدخل من الحقوق الإعلامية".

وكنتيجة لهذا، قال إن الأندية الإنجليزية تبتعد أكثر فأكثر في هيكلة الرواتب، وأكد :"تستمر الفجوة في الاتساع".

وفقا لذلك، فإن الأندية الإنجليزية بإمكانها إعداد فرق أفضل وأقوى عما كان في السابق. وأكد كان :"إنه تحد كبير لكي تبقى في المنافسة في هذه البيئة".

وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعديل قواعد اللعب المالي النظيف مطلع هذا العام ،مما يعني أنه بإمكان الأندية في المستقبل أن تنفق فقط 70 في المئة من دخلها على الفريق، بما في ذلك رسوم الانتقالات والرواتب.

ورغم الازمات المالية، يعتقد كان أن بايرن يظل في موقف يمكنه من تواجد "14 إلى 15 لاعبا من أفضل اللاعبين" في الفريق. وقال:" إذا كانت كل الأمور تسير على مايرام في موسم، يمكننا أيضا أن نفوز بدوري أبطال أوروبا في المستقبل".

وحقق بايرن ميونخ 10 ألقاب متتالية للدوري ،ولكنه ودع دوري أبطال أوروبا أمام فريق فياريال الإسباني من دور الثمانية هذا الموسم.

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