شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحشد 23 لاعباً لمواجهة البنك الأهلي غداً فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عماد حمدى، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، إلى قائمة فريقه لملاقاة البنك الأهلي عصر غد، الأحد، على ملعبه بالإسماعيلية فى إطار الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة الإسماعيلي الأخيرة ضد سيراميكا والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين نظيفين، لتراكم الإنذارات.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل قائمة لاعبيه التى ضمت 23 لاعبًا وهم:

فى حراسة المرمي .. محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان

فى خط الدفاع .. عصام صبحي ومحمد بيومي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمرو الحلواني ومحمد دسوقي

فى خط الوسط .. عمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عادل ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي ومدحت فقوسه وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي

فى خط الهجوم .. وجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزة.