شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية لمدافعي الزمالك تحت إشراف البروفيسير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية وخططية للاعبي الدفاع، على هامش المران الذى أقيم اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وركز فيريرا خلال هذه الفقرة، والتي أشرف عليها بنفسه بجانب أسامة نبيه المدرب العام وروي جوزيه أجواش المدرب المساعد، على أمور خططية خاصة بالتحركات والتمركزات داخل المنطقة الخاصة بالمدافعين، بجانب أمور أخرى خاصة بنقل الكرة للوسط والهجوم .

واستعان فيريرا فى هذه الفقرة بحارس مرمى، وتم تطبيق الجانب الخططي الذي قام المدافعون بالتدريب عليه من خلال تمرير الكرة فيما بينهم وتنفيذ الأمور الخططية المطلوبة، وقام البرتغالي جوسفالدو فيريرا بنقل التعليمات الفنية بشكل متواصل للاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية والخططية خلال هذه الفقرة .

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة على هامش المران الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي .

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال الفقرة البدنية على تحسين الحالة البدنية للاعبين والوصول بها للمعدل المطلوب استعداداً للمواجهة المقبلة، كما تم خلال هذه الفقرة الخاصة تنفيذ بعض تمارين اللياقة البدنية التى تزيد من القوة والمرونة .

وأشرف فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هذه الفقرة، والتي أدي اللاعبون خلالها جزءا عبارة عن تدريبات باستخدام بعض أدوات التأهيل الخاصة، وجزءا آخر بالكرة .

كما شهدت التدريبات مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي، جاء ذلك عقب خضوع عاشور لبرنامج بدني خاص خلال مران الأمس، وعدم المشاركة فى التدريبات الجماعية، وفقاً لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.فيريرا يخصص فقرة فنية وخططية للمدافعين.