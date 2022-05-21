شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيد زيزو.. 19 هدفا تضع جناح الزمالك الطائر على عرش الهدافين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أحمد سيد زيزو، جناح نادي الزمالك، موسماً استثنائياً على كافة الأصعدة، سواء كان الأمر يرتبط بالتسجيل أو صناعة الأهداف أو المستوى الفني والبدني، ما جعله ضمن أفضل لاعبي مصر فى الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد المستويات المميزة التى قدمها مع المنتخب تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للفراعنة.

زيزو قدم مساهمات هجومية كبيرة مع الزمالك، خاصة فى الدوري الذى يتصدر فيه جدول هدافي المسابقة، كما أنه من أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، ما أهله لحصد جائزة أفضل لاعب فى الدوري المصري خلال شهر أبريل عبر استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت بعد منافسة كبيرة مع العديد من نجوم الأندية الأخرى.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة، وحل بيراميدز فى المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء، بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.

أرقام زيزو

زيزو لعب مع الزمالك 23 مباراة هذا الموسم، حيث خاض 17 لقاء بالقميص الأبيض في الدوري الممتاز هذا الموسم كما لعب 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، وبلغت دقائق مشاركاته فى الدوري 1410 دقيقة بينما بلغت دقائق مشاركاته في دوري الأبطال 517 دقيقة.

ونجح الجناح الطائر للزمالك في تسجيل 12 هدفا للزمالك في مختلف المسابقات وكان للدوري النصيب الأكبر حيث سجل فيه 11 هدفا يتصدر بها قائمة هدافي البطولة بينما سجل هدف وحيد في دوري الأبطال.

على صعيد صناعة الأهداف، قدم زيزو 7 تمريرات حاسمة لزملائه، حيث صنع 5 أهداف في الدوري، وصنع هدفين في دوري الأبطال.