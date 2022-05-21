شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مثيرة عن الأهلي وإنبي قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى يواجه نظيره إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

الأهلي تأسس عام 1907 وشارك في كل مواسم الدوري منذ بدايته عام 1948 بينما تأسس إنبى فى 22 سبتمبر 1985 ويشارك إنبى في الدوري للمرة 20 فى تاريخه منذ صعوده عام 2002- 2003



معلومات الأهلي وإنبي

توج الأهلي بدرع الدوري 42 مرة فيما يعد أفضل إنجاز لإنبى إنهاء الدوري فى مركز الوصيف، والفوز بكأس مصر مرتين، وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو فيما تساوى القيمة التسويقية لإنبى 5.28 مليون يورو.

وتعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية ومن الطلائع بهدف ليمنح الأهلى هدية جديدة.