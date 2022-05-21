شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعسكر فى الإسماعيلية بـ22 لاعباً استعدادا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر
وشهدت قائمة المباراة عودة محمد فتحي وفادي فريد العائدين من الإصابة وغياب ناصر منسي ومحمود سيد للإيقاف بسبب تراكم الإنذارت وأحمد ياسين للإصابة
وجاءت القائمة علي النحو التالي:
محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد فتحي - محمد لعبة - محمد حامد - احمد ياسر - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - أسامة فيصل - فادي فريد .
ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد القادم وستقام على استاد الإسماعيلية الرياضى.
ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.