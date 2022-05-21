شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يعسكر فى الإسماعيلية بـ22 لاعباً استعدادا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار خالد جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، 22 لاعباً للسفر إلى الإسماعيلية للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإسماعيلي، غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد الإسماعيلية في الرابعة مساءً .

وشهدت قائمة المباراة عودة محمد فتحي وفادي فريد العائدين من الإصابة وغياب ناصر منسي ومحمود سيد للإيقاف بسبب تراكم الإنذارت وأحمد ياسين للإصابة

وجاءت القائمة علي النحو التالي:

محمود الزنفلي - أحمد صبحي - محمد دبش - أمير مدحت - أحمد العش - محمد مصطفي ميدو - أسامة إبراهيم - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد فتحي - محمد لعبة - محمد حامد - احمد ياسر - محمود قاعود - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - أسامة فيصل - فادي فريد .

ويستعد فريق البنك الاهلى لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد القادم وستقام على استاد الإسماعيلية الرياضى.