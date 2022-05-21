شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتورى يتقدم لطلائع الجيش بالهدف الأول أمام المقاولون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل فيكتوري نينيانجا الهدف الأول لطلائع الجيش فى مرمى المقاولون العرب بالدقيقة 70 فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف بعدما أرسل عمرو السيسي تمريرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار للاعب فيكتورى بينيانجا أمام المرمى وسدد الأخير الكرة مباشرة على يسار الحارس داخل الشباك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 18 نقطة، حصدها المقاولون بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 9 لقاءات والهزيمة في 7 مواجهات، وأحرز لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً أخر، بينما يحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من محمد بسام وعلي الفيل ومصطفي الزناري ومحمد ناصف وزولا ومهند لاشين وعمر السيسي ومحمد جابر ورجب عمران وأحمد سمير وفيكتور.

فيما ضم تشكيل المقاولون، محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأمير عابد وفاروق نور الدين ومحمد سمير وحسن الشامي ومحمود عبدالعزيز وأحمد الشيمي وأحمد عفيفي ولويس إدوارد وامادو انياس وجون اوكلي.

المباراة يديرها الحكم محمود بسيوني “حكم ساحة”، ويعاونه: مصطفى عطية وأحمد بكر “حكمين مساعدين”، وعلي السعيد “حكم رابع”، ومصطفى عثمان “حكم فيديو”، ومحمود عبد السميع “مساعد حكم فيديو”.