شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية خاصة للاعبى الزمالك استعدادا لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة على هامش المران الذى أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي .

وركز الجهاز الفني للزمالك خلال الفقرة البدنية على تحسين الحالة البدنية للاعبين والوصول بها للمعدل المطلوب استعداداً للمواجهة المقبلة، كما تم خلال هذه الفقرة الخاصة تنفيذ بعض تمارين اللياقة البدنية التى تزيد من القوة والمرونة .

وأشرف فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد، على هذه الفقرة، والتي أدي اللاعبون خلالها جزءا عبارة عن تدريبات باستخدام بعض أدوات التأهيل الخاصة، وجزءا آخر بالكرة .

كما شهدت التدريبات مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي، جاء ذلك عقب خضوع عاشور لبرنامج بدني خاص خلال مران الأمس، وعدم المشاركة فى التدريبات الجماعية، وفقاً لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وحرص فيريرا على منح اللاعبين تعليمات فنية ورسائل تحفيزية، استعدادا لمواجهة أسوان، وعقد المدرب جلسة لمدة دقائق مع اللاعبين منحهم خلالها تعليمات فنية وخططية خاصة سيتم تنفيذها خلال التدريبات اليوم.

كما وجه فيريرا عدة رسائل، أهمها ضرورة التركيز الشديد من أجل تخطي اللقاء المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، للوصول للمحطة الأخيرة لتحقيق البطولة. كما أكد المدرب البرتغالي على ثقته الكاملة في اللاعبين للعودة مرة أخرى للطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.