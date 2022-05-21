شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كسر عارضة المرمى يؤدى لإنهاء المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لعبة كرة القدم لها العديد من القوانين التى يتم اتباعها خلال سير المباريات، ومن ضمن القوانين توجد مساحة بين خط المرمى والشباك، وهذه المساحة لا تعد جزءاً من الملعب، ولكن ماذا يحدث عند كسر العارضة خلال إحدى المباريات وفقا لقوانين اللعبة.

إذا تعرضت عارضة المرمى للكسر يتم محاولات لإصلاحها وحال فشل الإصلاح يتم إنهاء اللقاء.

وفيما يخص تخطيط الملعب، فلابد أن يتم بخطوط متصلة وليست متقطعة، فهذا لا يجوز فى قوانين اللعبة، أما بالنسبة للرايات فى منتصف الملعب فليس هناك ضرورة لوضعها خاصة أنها تكون اختيارية.