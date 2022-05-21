شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يشارك فى تدريب الزمالك.. ورسائل تحفيزية من فيريرا للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقامة حاليًا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء مشاركة إمام عاشور لاعب الوسط بشكل طبيعي، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة أسوان فى نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

جاء ذلك عقب خضوع عاشور لبرنامج بدني خاص خلال مران الأمس، وعدم المشاركة فى التدريبات الجماعية، وفقاً لقرار البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وحرص فيريرا على منح اللاعبين تعليمات فنية ورسائل تحفيزية، استعدادا لمواجهة أسوان، وعقد المدرب جلسة لمدة دقائق مع اللاعبين منحهم خلالها تعليمات فنية وخططية خاصة سيتم تنفيذها خلال التدريبات اليوم.

كما وجه فيريرا عدة رسائل، أهمها ضرورة التركيز الشديد من أجل تخطي اللقاء المقبل في نصف نهائي مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، للوصول للمحطة الأخيرة لتحقيق البطولة. كما أكد المدرب البرتغالي على ثقته الكاملة في اللاعبين للعودة مرة أخرى للطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الاثنين فى نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.