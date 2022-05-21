شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين المقاولون وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين المقاولون العرب وطلائع الجيش، في المباراة المقامة حاليا باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض الفريقان المباراة بهدف الثلاث نقاط، حيث حقق طلائع الجيش فوزا مهما على الزمالك بهدف نظيف فى المباراة الماضية، فى حين تعادل المقاولون العرب مع إنبى بهدفين لمثلهما فى نفس الجولة.

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بضرورة مواصلة سلسلة اللاهزيمة التى تمتد لـ12 مباراة على التوالى، وتحقيق الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الترتيب.

ويحتل الطلائع المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 26 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

وفى المقابل، يعمل محمد عودة المدير الفنى لفريق الذئاب على معالجة أزمة إهدار الفرص للاعبى الفريق، وقام باستكشاف فريق طلائع الجيش من خلال مراجعة المباريات السابقة فى الدورى العام، ومنح عودة تعليمات خاصة لمهاجمى الفريق مشدداً على ضرورة استغلال الفرص أمام المرمى خاصة أن طلائع الجيش من الفرق المنظمة دفاعياً بشكل جيد.