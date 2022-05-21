شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يتقدم على سموحة بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى إيسترن كومبانى الشوط الأول متقدما على سموحة بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حاليا على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل الفلسطيني محمد صالح هدف إيسترن كومبانى الأول فى الدقيقة 11 من ركلة جزاء حصل عليها أحمد قفة بعد عرقلته من مدافع سموحة، ونفذها محمد صالح بشكل رائع.

بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - صابر الشيمي

خط الوسط: محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم: عماد ميهوب - أحمد قفة

البدلاء:

أحمد بوسكا- أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- فراس بن عيفية - محمد خليفة -أحمد ثابت داهش -أحمد تمساح- يوسف رمضان.

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورجب نبيل وأحمد حكم وشريف رضا

الوسط: أحمد حمص، حمدى علاء، أحمد بيكهام، عبد الكبير الوادى

الهجوم: صديق اوجولا، مروان حمدى

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.