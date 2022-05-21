الامارات | مبابي ينهي الجدل ويقرر البقاء في سان جرمان براتب قياسي

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي ينهي الجدل ويقرر البقاء في سان جرمان براتب قياسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم إن المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأول الفرنسي لكرة القدم. وذكرت تقارير أن مبابي، الذي ينتهي عقده الحالي مع بطل فرنسا نهاية الموسم الحالي، قد ينضم إلى ريال مدريد بطل إسبانيا.

وأكدت ليكيب أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان، والذي يتوقع أن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025، وبراتب قياسي قد يناهز السبعين مليون يورو في السنة، بجانب مغريات كثيرة جدا غير مسبوقة في تاريخ الكرة قدمتها إدارة النادي المملوك قطريا. وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما، والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الجاري.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها حوالي 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة. وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.

ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي، لم يحرز أي لقب آخر. ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.

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