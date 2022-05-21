دي بروين يتفوق على صلاح.. ويُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة المحترفين

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية فوز البلجيكى كيفين دى بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021/2022.

وتفوق دي بروين على محمد صلاح وألكسندر أرنولد ثنائي ليفربول، وزميله فيل فودين لاعب مانشستر سيتي، وديكلان رايس لاعب وست هام، وكونور جالاجر لاعب كريستال بالاس.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت رابطة الكتاب الإنجليز، في وقت سابق، فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وكان من المتوقع أن يتوج الفرعون بجائزة أيضا من رابطة المحترفين الإنجليزية، كونه هداف الدوري بـ22 هدفا، والأكثر صناعة للأهداف بـ14 فرصة.