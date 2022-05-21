شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا تدعو قائد سلة الزمالك لحضور مباراة الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، التى يشارك فيها الفريق الأول بنادي الزمالك، دعوة رسمية لقائد الفريق مصطفي كيجو لحضور افتتاح البطولة التى بدأت بمباراة بترو لواندا الأنجولي مع فريق سلا المغربي، بينما كان الحضور لباقي الفريق اختياريا.

وحضر بعض أفراد الفريق الشوط الأول للمباراة الافتتاحية، وبعدها رحل الجميع للفندق استعداداً لأداء التدريب الأخير قبل مباراه الفريق غدا أمام سلاك الغيني بربع نهائي البطولة.

وبقي فى الملعب لمتابعة اللقاء ياسر عبد الوهاب المدرب العام لسلة الزمالك، وسمير جودة المدرب، لدراسة ومتابعة جميع مباريات اليوم تحسباً لمقابلة أحد هذه الفرق في المباراة النهائية للبطولة القارية.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره سلاك بطل غينيا غدا، الأحد، فى دور الثمانية من بطولة أفريقيا المقامة حاليا برواندا. ووصلت بعثة “سلة الزمالك” إلى رواندا عصر الأربعاء الماضي بعد رحلة طويلة لمدة 12 ساعة.

ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا ومحمد سعيد بدني وأحمال.