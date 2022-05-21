شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يلقى تعليماته الأخيرة للاعبى الأهلى قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة مساء اليوم، السبت، مع لاعبي الفريق فى فندق الإقامة قبل التحرك مساء لخوض مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويتحدث موسيمتاني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة إنبي منها دور كل كلاعب والأخطاء التى وقعوا فيها خلال مباريات سابقة بجانب تشكيل الفريق للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع إنبي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

على صعيد متصل، طلب الأهلي تأجيل مباراته أمام ايسترن كومباني المقرر لها يوم 25 مايو الجاري فى اللقاء المؤجل من الجولة لبطولة الدوري الممتاز بسبب ارتباط النادي بمباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وطلب الأهلي من رابطة الأندية المحترفة الموافقة على تأجيل مباراته مع إيسترن كومباني وذلك حتى يتمكن فريق الأهلي من الاستعداد لمباراته المهمة مع الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

وأضاف الأهلي فى المكاتبة التي أرسلها لرابطة الأندية، أنه استطلع رأى مسئولي إيسترن كومباني ووافقوا على التأجيل، ووجه لهم النادي الشكر على تقديرهم للموقف.

وجاء في الخطاب أيضًا أن الأهلي سوف يقوم بأداء المباراة المطلوب تأجيلها خلال فترة الأجندة الدولية المقبلة بدون الاستعانة بلاعبيه الدوليين، إذا لم يوافق الجهاز الفني للمنتخب على مشاركتهم بعد التشاور معه في هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.