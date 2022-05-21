شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطارد 3 عصافير فى مباراة إنبى الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد فريق الأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، 3 عصافير فى مباراة إنبى المحدد لها التاسعة مساء اليوم السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويسعى الأهلى للتغلب على الغيابات التى ضربت صفوف الفريق فى هذه الفترة الحرجة، خاصة قبل أيام من نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي، كما يحاول المارد الأحمر استعادة الانتصارات المحلية فضلا عن الاستعداد الجيد لنهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد له 30 مايو الجارى.

وتعثر المارد الأحمر فى 4 جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى 9 نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 34 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10 ولايزال لديه 4 مباريات مؤجلة لو فاز بها سيعتلى صدارة جدول المسابقة.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون عن الاهلى في مواجهة انبى بالدوري الليلة للإصابة بما يغيب أيمن أشرف للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة البنك الاهلى.

غيابات الأهلى تضم كلا من، ياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم للإصابة ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة البنك الاهلى الاخيرة.

فيما تتكون قائمة الفريق فى مباراة اليوم ،محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏