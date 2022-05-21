شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب رسميا استقدام حكام أجانب فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأحمر، أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو في بطولة الدوري العام.

وكشف المصدر، عن أن إدارة النادي أرسلت الخطاب مبكرا، لمنح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.