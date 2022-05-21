شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب رسميا استقدام حكام أجانب فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأحمر، أرسلت خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة طلبت فيه تعيين حكام أجانب لمباراة القمة أمام الزمالك المقرر إقامتها يوم 19 يونيو في بطولة الدوري العام.
وكشف المصدر، عن أن إدارة النادي أرسلت الخطاب مبكرا، لمنح اتحاد الكرة ولجنة الحكام الفرصة لاستقدام طاقم أجنبي على قدر الحدث.
على صعيد متصل، قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، سوف نرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح.
وأضاف عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن الحكم الإنجليزى مخطئ فى قراره بإحدى الحالات فى مباراة أستون فيلا وبيرنلى بالدورى الإنجليزى الممتاز ولا توجد مقارنة بينهما.
وأشار عصام عبد الفتاح إلى أنه توجد أخطاء فى التحكيم المصرى حاليا ونقوم على تصحيحها خلال معسكرات الحكام.
من جهته، أرسل النادي الأهلى خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.