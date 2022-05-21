شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حلمى طولان أمام الأهلى قبل صدام الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع دقات التاسعة مساء اليوم السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره إنبى على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام رقم 24 بين المارد الأحمر وحلمى طولان المدير الفنى لإنبى ، حيث خاض طولان قبل صدام الليلة 23 مواجهة أمام الأهلى خلال قيادته لأندية حرس الحدود، والمصري، وبتروجت، واتحاد الشرطة، والزمالك، وسموحة، وطلائع الجيش، والاتحاد السكندري، إنبى.

ولم يتمكن طولان من تحقيق الانتصار على الأهلى سوى فى مرتين فقط، الأولى خلال ولايته لحرس الحدود وحينها فاز بثلاثية نظيفة على ملعب المكس بالإسكندرية، بمنافسات الدورى الممتاز موسم 2012-2013، بينما قاد الاتحاد للفوز على الفريق الأحمر فى المرة الثانية، بالدور الأول من موسم 2018-2019، بنتيجة 4-3.

كما شهدت مواجهات طولان مع الاهلى 3 تعادلات، حققها مع فرق حرس الحدود، والمصرى البورسعيدي، بينما تحقق التعادل الثالث بينهما حينما كان مديرًا فنيًا للزمالك.

وخسر طولان 18 مباراة أمام الأهلى، أكبرها خلال قيادته للزمالك فى عام 2013، بنتيجة (4/2)، ضمن منافسات مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا بملعب الجونة، وآخرها في بهدف دون رد فى دور الـ 16 كأس مصر 2021 .

وتعد محطة طولان مع حرس الحدود التى نال خلالها أكبر عدد من الهزائم أمام الأهلي، إذ خسر فى 6 مناسبات، ما يعادل نصف عدد المباريات التى خسرها أمام أبناء التتش خلال مشواره التدريبى بالكامل.

وكانت الخسارة الاخيرة لطولان أمام الاهلى فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى حينما خسر انبى من المارد الاحمر بهدفين دون رد سجلهما والتر بواليا ومحمد مجدى أفشة فى الجولة 30 للمسابقة .