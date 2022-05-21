7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 21 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها ،مصدر باتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلى والبنك فى الدوري ،الأهلي عن التوقيع مع بن شرقى: لم يحدث وهناك أصوات تتحفظ على الصفقة .

الأهلي عن التوقيع مع بن شرقى: لم يحدث وهناك أصوات تتحفظ على الصفقة

شهدت الأيام الماضية تداول أنباء مثيرة حول حصول النادي الأهلي على توقيع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، بعدما اقترب اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى. وخرجت تقارير كثيرة الفترة الماضية تؤكد أن أشرف بن شرقي وقع للأهلي مؤخراً بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع الزمالك.

مصدر باتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلى والبنك فى الدوري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى أقيمت مساء الأربعاء الماضى ضمن الجولة الـ 19 لمسابقة الدوري الممتاز، بعدما تقدم النادى الأهلى بطلب لإعادة المباراة.

غيابات المصرى تربك حسابات الشعبانى قبل مواجهة فيوتشر بالدورى

عصفت الإصابات بفريق المصري البورسعيدي خلال الساعات الأخيرة، ليتأكد غياب 4 لاعبين عن الفريق قبل مواجهة فيوتشر فى الجولة 20 بالدورى والتي تجمع الفريقين غداً الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية، وعاد المصري إلى التدريبات الأربعاء الماضي، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها معين الشعباني مدرب الفريق للاعبين، عقب الهزيمة من سموحة في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

جهاز الأهلى يراقب إيبوكا فى لقاء الليلة لحسم مصيره قبل ميركاتو الصيف

يراقب الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، أداء النيجيرى جون إيبوكا مهاجم إنبى فى مباراة الفريقين الليلة باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر، للوقوف على قدراته الفنية والبدنية من خلال مشاهدته فى أرض الملعب لحسم مصير ضمه للقلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل، وترفض لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي التسرّع فى ضم جون إيبوكا رغم أن اللاعب تألق بشدة مع ناديه البترولي هذا الموسم وتم ترشيحه بالفعل للقلعة الحمراء.

يغيب محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، عن مباراة فريقه أمام الوداد المغربى المقرر لها 30 مايو الجارى بنهائى دوري أبطال أفريقيا بعدما تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة، ورغم إعلان الجهاز الطبى للمارد الأحمر وجود محاولات طبية مكثفة لتجهيز اللاعب للنهائى الأفريقى، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن اللاعب يحتاج لأسبوعين للتعافى من الإصابة.

حرص مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، على فتح باب التفاوض مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم بيراميدز الحالي والإسماعيلى السابق لتقسيط مستحقاته المتأخرة فى ظل الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها القلعة الصفراء.

يبدأ مسئولو فريق كرة اليد بنادى الزمالك التخطيط لتعويض ثنائى فريق كرة اليد الشقيقين يحيى الدرع وسيف الدرع، فى ظل خوضهما تجربة الاحتراف فى الدورى المجرى والفرنسى على التوالى.