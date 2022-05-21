شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب بمنع عبد الفتاح والحكام من التصريحات بسبب "روح البروتوكول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصحت رابطة الأندية المصرية المحترفة لجنة الحكام بمنع أى حكم من الحديث على الهواء مباشرة فى أى برنامج، وكذلك عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة، لإيقاف التصريحات غير المنطقية التى تثير الجدل والتساؤلات داخل الشارع الكروى.

وجددت رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبها لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بعد حالة الجدل التى شهدتها الساحة الرياضية عقب تصريحات عصام عبد الفتاح الأخيرة، وتحديدا عقب مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدورى، وما شهدته من لغط بسبب إلغاء هدف محمود وحيد لاعب الفريق الأحمر بسبب لفظ "روح البروتوكول"، وهو ما أثار الغضب حول عبد الفتاح خاصة أن هذا اللفظ لا يوجد فى مجال التحكيم.

على صعيد متصل، قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، سوف نرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح.