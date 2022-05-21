شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب بمنع عبد الفتاح والحكام من التصريحات بسبب "روح البروتوكول" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نصحت رابطة الأندية المصرية المحترفة لجنة الحكام بمنع أى حكم من الحديث على الهواء مباشرة فى أى برنامج، وكذلك عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة، لإيقاف التصريحات غير المنطقية التى تثير الجدل والتساؤلات داخل الشارع الكروى.
وجددت رابطة الأندية المصرية المحترفة طلبها لاتحاد الكرة ولجنة الحكام بعد حالة الجدل التى شهدتها الساحة الرياضية عقب تصريحات عصام عبد الفتاح الأخيرة، وتحديدا عقب مباراة الأهلى والبنك الأهلى بالدورى، وما شهدته من لغط بسبب إلغاء هدف محمود وحيد لاعب الفريق الأحمر بسبب لفظ "روح البروتوكول"، وهو ما أثار الغضب حول عبد الفتاح خاصة أن هذا اللفظ لا يوجد فى مجال التحكيم.
على صعيد متصل، قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، سوف نرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الأهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح.
وأضاف عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، أن الحكم الإنجليزى مخطئ فى قراره بإحدى الحالات فى مباراة أستون فيلا وبيرنلى بالدورى الإنجليزى الممتاز ولا توجد مقارنة بينهما.
وأشار عصام عبد الفتاح إلى أنه توجد أخطاء فى التحكيم المصرى حاليا ونقوم على تصحيحها خلال معسكرات الحكام.
من جهته، أرسل النادي الأهلى خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة يطلب فيه إعادة مباراته مع البنك الأهلي التي أقيمت الأربعاء الماضي بملعب المقاولون العرب.
واستند الأهلي في شكواه إلى أن حكم المباراة ومعه حكم تقنية الفيديو المساعد خالفا نصوص قانون كرة القدم، وبروتوكول الـ«VAR»، والمُبلّغ بهما جميع اتحادات وحكام العالم من منظمة «IFAB» المسئولة عن قانون كرة القدم وتعديلاته، إذ تدخل حكم الفيديو في أمر لا يختص به أثناء أحداث المباراة واستجاب له حكم الساحة بالخطأ هو الآخر، وترتب على ذلك إلغاء هدف صحيح للأهلي، وحرم الفريق من فوز مستحق، ودفع النادي ثمن الخطأ الواضح من جانب الحكمين.