شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغ فو يشارك بـ9 لاعبين فى بطولة الكأس الأفريقية الثالثة بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، إن الاتحاد يشارك فى بطولة الكأس الأفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا، التي تقام فى الجزائر خلال الفترة من 24 حتى 31 مايو الجارى بواقع 9 لاعبين.

وتشارك مصر فى بطولة الكأس الأفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا بتسعة لاعبين بواقع 6 لاعبين و3 لاعبات، وتضم البعثة اللواء أحمد جاد رئيس الجهاز الإداري، ومدرب الساندا عماد محمد عيسي ومدرب الأساليب خلاف محمد عمر، والحكم هاني عبد الملك، وأحمد محمد عبد النبي إخصائي علاج طبيعي.

وأضاف شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي للووشو كونغ فو، أن مصر سوف تشارك فى مرحلة العموم بنات بثلاث لاعبات، وفى مرحلة العموم ساندا بنين 6 لاعبين.

وأشار إلى أنه تم اختيار 20 لاعباً ولاعبة للدخول في معسكر مغلق داخل المركز الأولمبي وفى كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية حتى موعد سفر البعثة إلى الجزائر من أجل توفير كافة سبل التركيز للاعبين واللاعبات مع العمل على رفع مستواهم الفني والبدني حتى يتم الوصول بهم إلى معدل الجاهزية القصوى استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية الخامسة للشباب للووشو كونغ فو ساندا.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للووشو كونغ فو أنه قبل نهاية المعسكر المغلق سوف يتم الاستقرار على أسماء الاعبين المشاركة في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للوشوو كونغ فو من خلال اختيار أفضل العناصر المتواجدة داخل المعسكر المغلق.

وتعد مشاركة مصر في بطولة الكأس الإفريقية الثالثة للووشو كونغ فو ساندا الأولى منذ فترة غياب استمرت نحو 5 سنوات، مؤكدا أن الاتحاد ينفذ خطة طموحة من أجل العودة بقوة للمشاركة في البطولات القارية والدولية والعربية من أجل استعادة مكانته السابقة في الووشو كونغ فو.