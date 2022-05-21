شكرا لقرائتكم خبر عن "ميسى" الاتحاد يغيب عن مباراة بيراميدز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد عادل ميسى، لاعب الاتحاد السكندرى، عن مباراة بيراميدز والمقرر لها التاسعة مساء غد الأحد، باستاد الإسكندرية، بسبب حصوله على الإنذار الثالث أمام فيوتشر فى المباراة الأخيرة والتى خسرها زعيم الثغر بنتيجة 4-3.

ومن المحتمل أن يدخل الغانى بنجامين بواتينج تشكيل الاتحاد السكندري أمام بيراميدز بديلا لميسى، على أن يخوض عماد النحاس المدير الفني للفريق السكندري المباراة بالثلاثى إبراهيم حسن وبوايتنح ورأس الحربه مابولولو، نظرا لأهمية اللقاء للجهاز الفنى وخوض المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز.

وأعلنت إداره نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، اليوم، توفير250 تذكرة مجانية لجماهير زعيم الثغر لمساندة الجهاز الفنى واللاعبين ولرفع الحالة المعنوية لديهم.

وتوجه فريق بيراميدز إلى الإسكندرية، صباح اليوم، السبت، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه الختامى فى الإسكندرية، على أن يستمر لحين موعد خوض اللقاء، وأعلن اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى، عن قائمة الفريق التى ستتواجد فى المعسكر.

وضمت القائمة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف