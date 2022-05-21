شكرا لقرائتكم خبر عن استقدام الحكام الأجانب مسموح فى أى عدد من المباريات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

وأضاف المصدر، أن اللغط والاعتراض على التحكيم أمر طبيعي، ويحدث فى جميع أنحاء العالم، مستشهدا بواقعتي محمد معروف فى مباراة الزمالك والمصري والذى تم توجيه اللوم له على عدم اللجوء لتقنية الفار، فى الوقت الذى تم فيه توجيه اللوم للحكم أمين عمر عندما استعان بتقنية الفار فى مباراة الأهلي والبنك الأهلي.

على صعيد متصل، قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام، سوف نرد على طلب الأهلى بإعادة مباراة الفريق الأحمر أمام البنك الاهلى بالدورى المصرى الممتاز بالقانون واللوائح.