شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي الليلة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مباراة مهمة الليلة فى بطولة الدوري الممتاز، حينما يواجه إنبى فى مباراة قوية يرغب خلالها المارد الأحمر فى تحقيق الفوز للخروج من دوامة النتائج السيئة الأخيرة محلياً بالخسارة من المصرى ثم التعادل مع طلائع الجيش وسيراميكا والبنك الأهلي.

فى السطور التالية نلقى الضوء على أهم التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي وإنبى:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي وإنبى؟

ج: يلتقي الاهلي مع إنبي فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

س: من هو حكم مباراة الأهلي وإنبي الليلة؟

ج: أسندت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح مباراة الأهلي وإنبي للحكم محمد الصباحي، ويعاونه يوسف البساطي كمساعد أول، وشريف عبد الله كمساعد ثان، وسيتولى عبد العزيز السيد مهمة حكم الفيديو المساعد فى المباراة، ويعاونه أحمد توفيق طلب، فيما يكون السيد منير حكمًا رابعًا.

س: ما هو ترتيب الأهلي وإنبي في جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلي المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري العام برصيد 34 نقطة، مع تبقي 4 مباريات مؤجلة له، فيما يحتل إنبى المركز التاسع برصيد 24 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له.

س: ما هى قائمة الأهلي لمباراة إنبي؟

ج: تضم القائمة كلاً من: محمد الشناوي ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي ‏لطفي وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا ومحمد خليفة نصير ‏ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق.‏

س: ما هي غيابات الأهلي أمام إنبي؟

ج: تضم غيابات الأهلي أمام إنبي كلاً من: ياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم للإصابة، ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة البنك الأهلى الأخيرة.