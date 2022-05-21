شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبى.. عبد القادر وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره إنبى فى التاسعة مساء اليوم، السبت، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام إنبى مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلى معلول.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة كل من: ياسر إبراهيم وعمرو السولية وحمدى فتحى وأليو ديانج وأكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم للإصابة ومحمد محمود ووليد سليمان لأسباب فنية وأيمن أشرف للإيقاف، بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة البنك الأهلى الاخيرة.