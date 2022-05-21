شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد قفة وعماد ميهوب فى هجوم إيسترن كومبانى أمام سموحة.. وفراس احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لإيسترن كومباني، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه - كمال أبو الفتوح - محمد صالح - صابر الشيمي

خط الوسط: محمد رمضان - محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - أحمد حمزة (حمزاوي)

الهجوم: عماد ميهوب - أحمد قفة

البدلاء:

أحمد بوسكا- أحمد عبد الموجود (جودة) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- فراس بن عيفية - محمد خليفة -أحمد ثابت داهش -أحمد تمساح- يوسف رمضان.

وجاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورجب نبيل وأحمد حكم وشريف رضا

الوسط: أحمد حمص، حمدى علاء، أحمد بيكهام، عبد الكبير الوادى

الهجوم: صديق اوجولا، مروان حمدى

ويسعى علاء عبد العال المدير الفني لإيسترن كومبانى، إلى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثالث مع الفريق للخروج من مؤخرة الجدول، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندرى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.