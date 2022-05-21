شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة فى الدورى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع إنبى باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

والتقى الأهلى وإنبي فى 37 مباراة بالدورى، فاز المارج الأحمر فى 26 مواجهة، وتعادل الفريقان فى 7 لقاءات، بينما فاز الفريق البترولى بـ4 مباريات ، وسجل لاعبو الأهلى 70 هدفاً، فيما سجل لاعبو إنبى 34، ويعد أبو تريكة وبركات هدافا الأهلى أمام إنبى برصيد 7 أهداف، ويعد حسام عاشور الأكثر مشاركة من الأهلى أمام انبى برصيد 20 مباراة

أكبر انتصار للأهلى على إنبى بنتيجة 5-1 بينما أكبر فوز لإنبى على الأهلى 3-0، فيما انتهت آخر مباراة بفوز الأهلى 2-0 فى الدوري و1-0 فى كأس مصر.





نتيجة آخر ظهور للأهلى وإنبى فى الدوري

تعثر المارد الأحمر فى أربع جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق ومع البنك الاهلى سلبياً، ليفرط فى تسعة نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى بثنائية والطلائع بهدف دون رد.

وتعادل إنبى مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

حسام عاشور الأكثر مشاركة فى مباريات الأهلي وإنبي

حسام عاشور قائد الأهلى السابق يتربع على صدارة أكثر لاعبى المارد الأحمر ظهوراً أمام إنبى برصيد 20 مباراة.

الخماسية والثلاثية أكبر الانتصارات فى مواجهات الاهلى وانبى

أكبر انتصار حققه الأهلى أمام إنبى موسم 2012 – 2013 بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، بينما أكبر فوز حققه إنبى أمام الأهلى موسم 2007 – 2008 بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.

هدافو الأهلي فى شباك إنبي

يتصدر الثنائى محمد أبو تريكة ومحمد بركات، لاعبا الأهلى المعتزلان، قائمة هدافى المارد الأحمر فى مباريات إنبى برصيد 7 أهداف لكل منهما، ويحل فى المركز الثانى عماد متعب برصيد 5 أهداف، ثم فلافيو برصيد 3 أهداف.

بينما إسلام عوض وأحمد رؤوف يتصدران قائمة هدافى إنبى فى شباك الأهلى برصيد 3 أهداف لكل لاعب.