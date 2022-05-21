شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدى وأوجولا يقودان هجوم سموحة أمام إيسترن كومبانى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لنادى سموحة، تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة إيسترن كومبانى فى الرابعة عصر اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الأسبوع العشرين من منافسات الدورى.

وجاء التشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان

الدفاع: خالد عبد الفتاح ورجب نبيل وأحمد حكم وشريف رضا

الوسط: أحمد حمص، حمدى علاء، أحمد بيكهام، عبد الكبير الوادى

الهجوم: صديق أوجولا، مروان حمدى

ويأمل عبد الحميد بسيونى، المدير الفني للفريق السكندرى، مواصلة تحقيق الانتصارات وتعزيز موقعه فى جدول الدورى، أملا فى المشاركة في البطولات الأفريقية الموسم المقبل، وحذر لاعبيه من الاستهانة أو استسهال المباراة أمام متذيل الترتيب، وضرورة تقديم أعلى مستوى للعودة بالنقاط الثلاث.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.