احتفالية نادى سيتى كلوب أسوان بمناسبة مرور عام على افتتاحه.. صور

القاهرة - سامية سيد - أقام نادى سيتى كلوب فرع أسوان احتفالية بمناسبة مرور عام على الافتتاح الكلى لنادى سيتى كلوب أسوان الجديدة، وسط احتفاء جميع الأعضاء، وشهد الاحتفال عرض نشاطات النادى وأعمال التطوير التى تتم حالياً تمهيداً لافتتاحها خلال الفترة المقبلة.

حضر الحفل ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة أسوان، كما حضر الحفل 670 عضوا بالنادى وأسرهم بالإضافة إلى 31 زائرا.

أحيا الحفل قصر ثقافة محافظة أسوان بالإضافة إلي ورشة للألوان خاصة بالأطفال، وندوة ثقافية خاصة بالتنمر الالكتروني والإبتزاز للأطفال.

ويعتبر سيتي كلوب أسوان تحفة معمارية على أرض الواقع ويضم منشآت على أعلى مستوى، كما يعتبر النادى بمثابة متنفس لكل أهالي المحافظة على كافة المستويات اجتماعية وثقافية ورياضية بوجود ملاعب وأكاديميات ومركز للمرأة ومبنى اجتماعي وثقافي.

ويشهد سيتى كلوب أسوان حاليا عملية تطوير شاملة لإستكمال المنشآت باعتباره صرحا رياضيا واجتماعيا وثقافيا لكل أهالي المحافظة ضمن خطة أندية سيتى كلوب لنشر الوعي الرياضي وتطوير البنية التحتية لتقديم منشآت رياضية متكاملة و خدمة مميزة لكل المحافظات تماشيا مع رؤية مصر 2030.