الارشيف / اخبار الرياضه

بالأرقام.. هل تعرض صلاح للظلم بعد تحقيق دي بروين جائزة أفضل لاعب في بريميرليج؟

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في موسم (2021-2022) في الممتاز.

وتفوق دي بروين على محمد صلاح لاعب ، الذي كان ينافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالبريميرليج.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أرقام صلاح ودي بروين في الدوري الإنجليزي:

أرقام صلاح هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

لعب: 34 مباراة

سجل: 22 هدفاً (متصدر ترتيب الهدافين)

صنع: 13 هدفاً (متصدر ترتيب صناع الأهداف)

سدد: 131 تسديدة (57 تسديدة على المرمى)

دقة التسديد: 44%

تسديدات في القائمين والعارضة: 3

إهدار فرص محققة: 17

تمريرات: 1069 تمريرة

صنع فرص محققة: 18

عرضيات: 41

أرقام دي بروين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي

لعب: 29 مباراة

سجل: 15 هدفاً

صنع: 7 أهداف

سدد: 74 تسديدة (31 تسديدة على المرمى)

دقة التسديد: 42%

تسديدات في القائمين والعارضة: 4

إهدار فرص محققة: 0

تمريرات: 1301 تمريرة

صنع فرص محققة: 15

عرضيات: 168

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا