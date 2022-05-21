بالأرقام.. هل تعرض صلاح للظلم بعد تحقيق دي بروين جائزة أفضل لاعب في بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
توج النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في موسم (2021-2022) في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتفوق دي بروين على محمد صلاح لاعب ليفربول، الذي كان ينافس على جائزة أفضل لاعب في الموسم بالبريميرليج.
ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أرقام صلاح ودي بروين في الدوري الإنجليزي:
أرقام صلاح هذا الموسم في الدوري الإنجليزي
لعب: 34 مباراة
سجل: 22 هدفاً (متصدر ترتيب الهدافين)
صنع: 13 هدفاً (متصدر ترتيب صناع الأهداف)
سدد: 131 تسديدة (57 تسديدة على المرمى)
دقة التسديد: 44%
تسديدات في القائمين والعارضة: 3
إهدار فرص محققة: 17
تمريرات: 1069 تمريرة
صنع فرص محققة: 18
عرضيات: 41
أرقام دي بروين هذا الموسم في الدوري الإنجليزي
لعب: 29 مباراة
سجل: 15 هدفاً
صنع: 7 أهداف
سدد: 74 تسديدة (31 تسديدة على المرمى)
دقة التسديد: 42%
تسديدات في القائمين والعارضة: 4
إهدار فرص محققة: 0
تمريرات: 1301 تمريرة
صنع فرص محققة: 15
عرضيات: 168