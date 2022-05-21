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دي بروين يتفوق على صلاح ويتوج بجائزة أفضل لاعب في بريميرليج

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

توج النجم البلجيكي كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في موسم (2021-2022) في الممتاز.

وتفوق دي بروين على كل من ترينت ألكسندر أرنولد، جارود بوين، جواو كانسيلو، بوكايو ساكا، محمد صلاح، سون هيونج مين، وجيمس وارد براوس، الذين كانوا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الموسم.

وأصبح دي بروين رابع أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يفوز بجائزة أفضل لاعب في الموسم أكثر من مرة، بعد كل من تييري هنري، ونيمانيا فيديتش.

وسجل دي بروين 15 هدفاً وصنع 7 آخرين في 29 مباراة خلال هذا الموسم في "بريميرليج".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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