بسبب عدم رد كاف على مطالبه.. الخطيب يدعو مجلس إدارة الأهلي للاجتماع

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي ، الدعوة إلى مجلس الإدارة لعقد اجتماع في الخامسة مساء غدٍ الأحد، بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم. وذلك لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة محمود الخطيب عبر الڤيديو كونفرانس؛ لمتابعة كافة الأمور،بشأن الترتيبات لمباراة نهائي دوةري أبطال أفريقيا الذي يقام في الـ 30 من مايو .

وطاب الأهلي، الاتحاد الإفريقي بإخطاره بمكان وموعد المباراة وتحديد حصته في تذاكر المباراة وأسعارها "نصف سعة الاستاد" وكذلك مسئوليته عن حصول جماهيره على تأشيرات السفر، وإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، والاستعانة بطاقم تقنية الـ« VAR» من أوروبا .