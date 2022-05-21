الامارات | بن هويدن: مواجهة كلباء وخورفكان قمة جماهيرية وفنية

شكرا لقرائتكم خبر عن بن هويدن: مواجهة كلباء وخورفكان قمة جماهيرية وفنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو شركة إتحاد كلباء لكرة القدم عيسى موسى بن هويدن إن مواجهة اتحاد كلباء مع خورفكان مهمة وقوية، واصفا إياها بالقمة الجماهيرية والفنية. ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة ماقبل الاخيرة لدوري ادنوك للمحترفين مساء غد، حيث يبلغ رصيد اتحاد كلباء 27 نقطة بينما خورفكان 25.

وقال بن هويدن لـ"الإمارات اليوم" إن اهمية المباراة ديربي مهم في المنطقة الشرقيةن بين فريقين جارين، ويمتلكان قاعدة جماهيرية عريضة، ما يتوقع معه حضور كبير لأنصارهما غدا. وتابع: المهم ان يقدم الفريقان مباراة قوية من الناحية الفنية، وبما يليق بمكانتها وسنبارك لطرفي المباراة ايا كانت النتيجة. يذكر ان مباراة الذهاب انتهت بفوز كلباء بهدف نظيف.

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