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نجم مانشستر سيتي أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي رسمياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 مايو 2022

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توج فيل فودين، نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي 2021/2022.

 

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليغ" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن فوز فودين بجائزة أفضل لاعب شاب بالموسم الحالي من المسابقة، بعد أدائه الرائع مع مانشستر سيتي.

 

ونجح فيل فودين في سبيل تتويجه بالجائزة في التغلب على آلكسندر أرنولد ()، كونور غالاغير، تيريك ميتشيل، (كريستال بالاس)، ماسون ماونت ()، آرون رامسديل، بوكايو ساكا (أرسنال)، ديكلان رايس (وست هام يونايتد).

 

وسجل فودين 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة مع السيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

 

ويعتلي مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة بفارق نقطة واحدة قبل جولة الحسم الأخيرة من المسابقة وبات قريبا للغاية من التتويج بلقب البريميرليغ في موسمه الحالي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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