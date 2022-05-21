هخطفه يعني.. أول تعليق من مرتضى منصور على أنباء تعاقد الأهلي مع بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثار المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، حالة من الجدل بشأن أنباء تؤكد توقيعه للأهلي، في صفقة انتقال حر.

من جانبه، قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، : "أشوف بن شرقي لاعب محترف وعقده خلص هعمله أي هخطفه يعني، مش بإيدي إنه يستمر مش همسكه بالعافية يعني".

وكان مصدر في الأهلي، قال إن القلعة الحمراء لم تحصل على توقيع أشرف بن شرقي، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق، فاللاعب معروض على النادى منذ فترة لكن التعاقد معه لم يتم.

وأوضح المصدر، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، أن الأهلي لم يحسم صفقة بن شرقي، بل هناك أصوات كثيرة فى القلعة الحمراء لا تُفضّل التعاقد معه لأسباب غير فنية، مُشيراً إلى القرار النهائي سيُحسم خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد بن شرقي مع الزمالك في الـ 30 من يونيو المقبل، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ منذ شهر يناير الماضي، وهو ما دفع مسئولي القلعة الحمراء للدخول فى مفاوضات مع اللاعب.

ووفقا لما نشره الإعلامية مهيب عبدالهادي، على حسابه بتويتر، فإن أشرف بن شرقي، أصبح لاعبا رسميا في صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وقال: «رسميا. بن شرقي في الأهلي مقابل 1.5 مليون دولار في السنة، التوقيع تم».