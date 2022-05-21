شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس الأهلى غداً لبحث تطورات أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الدعوة لمجلس الإدارة لعقد اجتماع فى الخامسة مساء غدٍ الأحد، بحضور مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم لعرض آخر تطورات الموقف الخاص بالمباراة النهائية لدوري الأبطال.

جاء ذلك بعدما عقدت لجنة إدارة الأزمة اجتماعًا ظهر اليوم برئاسة محمود الخطيب عبر الڤيديو كونفرانس؛ لمتابعة كافة الأمور، وفى مقدمتها أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لم يخطر الأهلي بمكان وموعد المباراة حتى الآن .

كما أن «كاف» لم يرد على طلبات النادى التى أرسلها منذ ثلاثة أيام، وتضمنت تحديد حصة الأهلي فى تذاكر المباراة وأسعارها «نصف سعة الاستاد»، وكذلك مسئوليته عن حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر، وإسناد اللقاء إلى طاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، والاستعانة بطاقم تقنية الـ« VAR» من أوروبا.. وبناءً عليه تمت الدعوة للاجتماع المشار إليه.

وقرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل موعد سفر الفريق للمغرب لخوض نهائي أفريقيا لحين وضوح الرؤية بشأن مباراة إيسترن كومباني، المقرر لها الأربعاء المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.

وطلب الأهلي تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني المقرر لها 25 مايو الجارى فى اللقاء المؤجل من الجولة لبطولة الدوري الممتاز، بسبب ارتباط النادي بمباراة الوداد المغربي المقرر لها 30 مايو الجاري فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.